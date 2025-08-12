Форма поиска по сайту

Telegraph: Зеленский смягчил позицию по территориям перед саммитом РФ и США

Зеленский может согласиться на уступки территорий перед встречей Путина и Трампа – СМИ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский президент Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед встречей Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает издание Telegraph со ссылкой на неназванного западного чиновника.

По его мнению, Зеленский мог бы согласиться на уступки уже контролируемых РФ территорий в рамках плана, поддерживаемого Европой, чтобы прекратить боевые действия. Тем не менее Киев будет продолжать настаивать на надежных гарантиях безопасности в виде поставок вооружений и членства в НАТО.

Также утверждается, что возможен вариант с заморозкой по текущей линии фронта и сохранением контроля России над занимаемыми ею территориями в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Саммит Путина и Трампа на Аляске планируется провести в пятницу, 15 августа. Договоренность об организации встречи стала серьезным прорывом для американской дипломатии, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский лидер собирается подтолкнуть российского коллегу к прекращению кризиса. Также он ожидает, что встреча даст старт прямым переговорам Путина и украинского президента Владимира Зеленского за одним столом.

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

