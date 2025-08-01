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01 августа, 07:45

Общество

Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком

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Владимир Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком. Лишать права собственности хотят владельцев участков, территория которых заросла опасным сорнякам.

Вопрос будет решаться в суде. Там могут пойти на крайнюю меру, если выяснится, что участок использовался с нарушением законодательства, что привело к снижению плодородия земель или причинило вред окружающей среде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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