Владимир Путин подписал закон, обязывающий дачников бороться с борщевиком. Лишать права собственности хотят владельцев участков, территория которых заросла опасным сорнякам.

Вопрос будет решаться в суде. Там могут пойти на крайнюю меру, если выяснится, что участок использовался с нарушением законодательства, что привело к снижению плодородия земель или причинило вред окружающей среде.

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