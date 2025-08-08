Нейросеть Алиса рассказала, как защититься от воздействия магнитной бури

Ведущие Москвы 24 решили спросить у нейросети Алиса, как защититься от магнитной бури. Искусственный интеллект посоветовал снизить физическую активность, обеспечить полноценный ночной сон и увеличить потребление жидкости.

Кроме того, Алиса рекомендовала соблюдать рациональное питание, регулярно контролировать артериальное давление, избегать стрессовых ситуаций, проводить больше времени на воздухе и ограничить использование электронных устройств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

