07 августа, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": эксперты объяснили, какой должна быть школьная форма

За три недели до начала учебного года Минпросвещения показало образец школьной формы по новому ГОСТу. Стилист Влад Лисовец и депутат Евгений Попов назвали дизайн грустным.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая подчеркнула, что неправильный выбор школьной формы может негативно отразиться на здоровье ребенка.

Какой должна быть школьная форма? Нужна ли она? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
образованиеобществовидео

