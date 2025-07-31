Врач Кешишян: восстановление детей перед школой надо начинать за 10 дней до конца августа

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Детей нужно начинать готовить к школе не ранее чем за 10 дней до конца августа. Об этом Москве 24 рассказала врач-педиатр, невролог, неонатолог Елена Кешишян.

Поскольку в летний период дни становятся длиннее, дети больше времени проводят на улице, гуляют и развлекаются. Из-за этого им сложно резко перестроиться на учебный режим, пояснила эксперт.

По ее словам, особенно сложности возникают у школьников, не привыкших к четкому распорядку дня, например, если ребенок не отдыхал в лагере или ложился спать и вставал в разное время.

В этом случае не стоит пытаться нормализовать режим с 1 августа, так как впереди еще целый месяц каникул, рекомендовала Кешишян, добавив, что многие только отправятся в отпуск или на дачу.

"Поэтому переход вызовет только раздражение и слезы", – объяснила врач.

Невролог считает, что начать контролировать время отхода ко сну и пробуждения следует за 10 дней до конца последнего месяца лета. Этого времени достаточно, чтобы организм адаптировался к новому режиму.

В частности, укладывать ребенка надо не позднее 22:00, а поднимать – не позже 08:00. Также эксперт указала на важность установления у школьника четкого графика приема пищи, включающего завтрак, обед и ужин. Это тоже поможет ему подготовиться к школьному режиму.

"Важно помнить, что не выспавшийся ребенок плохо усваивает информацию и сосредотачивается. В то время как сон на протяжении 7–8 часов улучшает внимание и обучаемость", – резюмировала Кешишян.

Между тем врач-педиатр Елена Мескина предупредила о возникновении камней в почках у детей при ношении тесной школьной формы. При выборе одежды она посоветовала учитывать материал. В частности, он должен быть натуральным (шерсть, хлопок), с небольшим количеством синтетики для сохранения формы.

Вместе с тем эксперт посоветовала не покупать одежду с тесным поясом или резинкой, которые могут пережимать брюшную полость, что нарушает кровообращение. Также следует избегать длинных брюк, чтобы избежать травм и загрязнений.