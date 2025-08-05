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05 августа, 07:45

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В Москве откроют 51 школу к началу учебного года

В Москве откроют 51 школу к началу учебного года

"Мой район. Новости": обновленная школа открылась в районе Зябликово

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К началу учебного года в Москве откроют 51 школу, где провели масштабную модернизацию. Например, в школе № 534 в районе Зябликово работы по обновлению уже завершены.

Трехэтажное здание, которому в этом году исполняется 40 лет, фактически перестроили. Специалисты обновили фасад и кровлю, заменили инженерные системы, двери и окна. Также была выполнена внутренняя отделка помещений и благоустройство территории вокруг школы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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