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Новости

04 августа, 01:30

Город

Горожанам рассказали о работе коммунальщиков на форуме "Москва 2030"

Горожанам рассказали о работе коммунальщиков на форуме "Москва 2030"

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В "Лужниках" можно познакомиться с работой коммунальщиков и спасателей

В спортивном комплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" можно познакомиться с работой коммунальщиков. Например, специалисты показывают, как наносить дорожную разметку.

Это часть фестиваля городского хозяйства, где посетителей также приглашают протестировать технику будущего. Кроме того, в комплексе проходит спортивный фестиваль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоРоман КарловМария Панкратова

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