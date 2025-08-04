Горожанам рассказали о работе коммунальщиков на форуме "Москва 2030"

В спортивном комплексе "Лужники" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" можно познакомиться с работой коммунальщиков. Например, специалисты показывают, как наносить дорожную разметку.

Это часть фестиваля городского хозяйства, где посетителей также приглашают протестировать технику будущего. Кроме того, в комплексе проходит спортивный фестиваль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.