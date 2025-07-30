Выбраны самые необычные бесплатные экскурсии проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Список из почти десятка популярных бесплатных экскурсий, которые доступны горожанам в рамках проекта "Лето в Москве", составила "Вечерняя Москва".

В музее-заповеднике "Царицыно" проходит экскурсия "Тайны дворцового органа". Там гости могут узнать об особенностях музыкального инструмента, познакомиться с историей сочинения произведений и услышать их исполнение вживую.

Для активных граждан проходят экскурсии с бегущим экскурсоводом. Участники вместе с куратором V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена преодолевают 3–4 километра в расслабленном темпе, буквально на бегу изучая арт-объекты и выставки.

Каждое воскресенье проходит экскурсия по саду "Эрмитаж". Посетители знакомятся с более чем 130-летней историей комплекса и узнают интересные факты из жизни его основателя Якова Щукина. Также экскурсоводы объясняют, как в саду оказались памятники Виктору Гюго и Данте Алигьери. Самые романтичные гости могут загадать желание, пройдя через "Памятник всем влюбленным" в виде стального сердца.

Ощутить себя аристократом можно на интерактивной экскурсии "Один день из жизни помещика" в усадьбе Воронцово. Искусствовед Вероника Телецкая рассказывает, как воспитывали молодых дворян и чем они занимали свой досуг.

Литераторы оценят экскурсию "14 историй о любви", которая проходит в Парке Горького. Посетителям рассказывают, как Александр Пушкин сватался к Наталье Гончаровой и как влюбленные гуляли по Воздушному театру императора Николая I. Кроме того, гостям приоткроют тайны отношений Екатерины II с ее фаворитом Григорием Орловым, а также поведают историю об отеческой Алексея Орлова к его единственной дочери Анне и ее трагической судьбе.

По субботам в парке "Фили" экскурсовод Николай Даниленко в интерактивном формате рассказывает о самых интересных событиях из истории парка, а также о мистических тайнах, связанных с древним Кунцевским городищем.

В Музее истории ВМФ парка "Северное Тушино" открыли для посещения подводную лодку Б-396 "Новосибирский комсомолец". Во время экскурсий настоящие моряки делятся реальными фактами из жизни и службы. Узнать точное время проведения мероприятия можно на сайте парка.

Услышать истории о создании образцовой царской усадьбы Алексея Михайловича и о том, как он собрал уникальный зверинец и высадил роскошные сады, можно по субботам в Измайловском парке.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на гала-шоу. Победители Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025" выступят в здании Большого Московского цирка 2 и 3 августа. Свои номера представят жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты и клоуны.

