В экспозиции "Легенды России" на фестивале "ПроДвижение" представлены раритетные машины

На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение". В экспозиции "Легенды России" представлены уникальные модели – легенды автоспорта, классические советские автомобили и зарубежные редкости.

Можно увидеть коллекцию автомобилей ВАЗ, москвичей, ЗИЛ, УАЗ, а также отдельные серии "Волг" и "Мустангов". "Посетители могут познакомиться с историей автопрома и сделать яркие фото на фоне ретроавтомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.