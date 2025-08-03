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03 августа, 15:15

Транспорт

В экспозиции "Легенды России" на фестивале "ПроДвижение" представлены раритетные машины

В экспозиции "Легенды России" на фестивале "ПроДвижение" представлены раритетные машины

В Москве прошел юбилейный благотворительный забег железнодорожников

На фестивале "ПроДвижение" можно увидеть уникальные российские ретроавтомобили

На ВДНХ проходит автомобильный фестиваль "ПроДвижение"

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На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение". В экспозиции "Легенды России" представлены уникальные модели – легенды автоспорта, классические советские автомобили и зарубежные редкости.

Можно увидеть коллекцию автомобилей ВАЗ, москвичей, ЗИЛ, УАЗ, а также отдельные серии "Волг" и "Мустангов". "Посетители могут познакомиться с историей автопрома и сделать яркие фото на фоне ретроавтомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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