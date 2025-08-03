03 августа, 15:15Транспорт
В экспозиции "Легенды России" на фестивале "ПроДвижение" представлены раритетные машины
На ВДНХ проходит автофестиваль "ПроДвижение". В экспозиции "Легенды России" представлены уникальные модели – легенды автоспорта, классические советские автомобили и зарубежные редкости.
Можно увидеть коллекцию автомобилей ВАЗ, москвичей, ЗИЛ, УАЗ, а также отдельные серии "Волг" и "Мустангов". "Посетители могут познакомиться с историей автопрома и сделать яркие фото на фоне ретроавтомобилей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.