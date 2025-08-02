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02 августа, 21:30

Культура

Спектакль "Очень влюбленные школьники" прошел на Патриарших прудах

Спектакль "Очень влюбленные школьники" прошел на Патриарших прудах

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Спектакль "Очень влюбленные школьники" прошел на Патриарших прудах в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Постановку о первой влюбленности показали артисты Театра Сторителлинга.

Один из актеров Павел Шишлянников рассказал, что он вместе с коллегами во время выступления старается больше рассказать истории, а не играть по ролям. По его словам, на выступлении артисты поведали зрителям о собственном опыте любви.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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