Арбузы появились в Москве до начала сезона

В Москве появились арбузы до начала сезона. В связи с этим горожанам напомнили о правилах выбора ягоды. Например, при стуке по спелому арбузу появится глухой звук. Кожура должна быть матовой и твердой, а хвостик – сухим.

Специалисты рекомендовали покупать арбузы не на стихийных рынках, а в крупных сетях и официальных точках продаж. Предпочтение лучше отдавать плодам среднего размера, без вмятин и повреждений.

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