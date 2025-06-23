Обновленный "Олимпийский" станет крупнейшим спортивно-развлекательным комплексом в стране

Обновленный столичный "Олимпийский" станет крупнейшим в России многофункциональным спортивно-культурным комплексом. Общая площадь составит более 850 тысяч квадратных метров – это эквивалент шести стадионов "Лужники".

На территории появятся четыре здания: арена, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный центр и малый концертный зал. В водном комплексе оборудуют 15 бассейнов, зоны для серфинга, пляжных видов спорта, аквапарк и термальный комплекс.

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