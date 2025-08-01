Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

ВДНХ отметит свой 86-й день рождения в первые дни августа. Главным событием праздника станет автофестиваль "ПроДвижение", сообщает портал мэра и правительства столицы.

На фестивале, который пройдет 2 и 3 августа, гости главной выставки страны увидят самую масштабную автомобильную экспозицию в России. Более чем на 20 площадках представят исторические и современные автомобили. Всего можно будет увидеть более 500 машин, в том числе "Руссо-Балт" и перспективные разработки марки Lada.

Посетители также смогут пообщаться с владельцами раритетных автомобилей, узнать о главных новинках и заглянуть в будущее индустрии.

Кроме того, с 1 по 3 августа на площадке перед павильоном № 510 "Главвино" пройдет фестиваль российского виноделия "Главвино Фест – 2025". В нем примут участие более 50 производителей вина.

Гостей также ждут мастер-классы с дегустацией, викторины, подарки и живая музыка.

Далее, 2 и 3 августа, мероприятия объединятся с автофестивалем "ПроДвижение". Рядом с площадкой "Главвино" разместится экспозиция кабриолетов "Московское небо".

В эти же дни на фестивале "Реактор" можно будет поиграть в видеоигры от отечественных разработчиков. В музее "Атом" пройдет выставка-экспозиция стендов ведущих игровых компаний и проектов, V Всероссийская конференция "Новые подходы – 2025", показ фильма "Роковая партия", а также автограф- и фотосессия с участием актеров.

Кроме того, 1 августа состоится бесплатная тематическая экскурсия "Новая эра ВДНХ", в рамках которой гости узнают об уникальном пространстве выставки. В этот же день в 18:00 и 19:30 в центре "Космонавтика и авиация" пройдут тематические экскурсии "Космос" зовет: главная звезда ВДНХ". Гости увидят одну из самых красивых звезд выставки под куполом павильона "Космос".

Помимо прочего, москвичей и гостей столицы ждут:



экскурсии на тему "Павильон "Земледелие": архитектура, история, экспозиции разных лет", которые будут проводиться с 1 по 3 августа в 19:00 в павильоне № 58 "Земледелие", где находится Музей славянской письменности "Слово";

детская обзорная экскурсия и мастер-класс, приуроченные к празднованию 86-летия ВДНХ. Они состоятся в этом музее 5 августа.

На занятии, которое проведут специалисты из павильона "Макет Москвы" на ВДНХ, можно будет попробовать себя в роли архитектора и создать макет арки главного входа ВДНХ или павильона № 1 "Центральный". Кроме того, с 1 по 3 августа москвичи и туристы смогут бесплатно посетить Музей славянской письменности и интерактивный мультимедийный комплекс "Буран".

Вместе с тем 2 и 3 августа пройдут:



тематическая экскурсия "Космос без скафандра: исследуем павильон". Посетители узнают об истории и архитектуре одного из самых больших павильонов выставки – "Космоса";

в нем же состоится экскурсия "Космос. Мечты о звездном будущем";

в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" гости увидят зал спортивной славы, а также посмотрят фильм о спортивных достижениях советских и российских спортсменов начиная с 1920-х годов до сегодняшнего дня.

В воскресенье, 3 августа, жителей и гостей города приглашают на виртуальную прогулку по будущей экспозиции Музея транспорта Москвы. Участники увидят экспонаты, интерактивные элементы и 3D-модели. Вместе с тем в павильоне музея пройдет бесплатный инженерный мастер-класс.

Также 1, 2, 3 и 5 августа будет проводиться викторина, посвященная истории главной выставки страны. Квиз запланирован в павильоне "Макет Москвы".

В Зеленом театре ВДНХ вечером 2 августа проведут концерт "Лето. Любовь. Lumisfera и 8 000 свечей". Выступят исполнители музыкального театра Иван Ожогин и Юлия Ива. Струнный оркестр Lumisfera под руководством дирижера Максима Акулова исполнит "Город влюбленных", Forever Young, I Believe I Can Fly и другие известные композиции.

В этот же день в павильоне 61 "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" (бывший "Центросоюз") можно будет побывать на концерте "Музыка на высокой скорости. Рахманинов и его автомобили". Произведения исполнят пианист Большого театра Сергей Ионин и альтистка Александра Желвакова.

Кроме того, посетители Музея кино смогут увидеть произведения киностудии "Союзмультфильм": "Винтик и Шпунтик – веселые мастера", "Паровозик из Ромашкова", "Летучий корабль" и другие.

В павильоне "Рабочий и колхозница" историк искусства, главный специалист Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков прочитает лекцию "Дружба народов в советской культуре и политике".

Как ранее отметил Сергей Собянин, 86-й день рождения ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы. Мэр напомнил, что новейшая история комплекса началась в 2013 году, когда Владимир Путин принял решение передать выставку в ведение городского правительства.

Там появилось больше двух десятков новых точек притяжения. Среди них более 50 павильонов, прогулочная тропа "Лента Мебиуса" длиной 340 метров, сад "Пяти чувств" и 769-метровая канатная дорога "Воздушный трамвай".