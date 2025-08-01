Собянин: второе рождение ВДНХ – одно из ярчайших событий в жизни Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

1 августа ВДНХ празднует свой 86-й день рождения. Это одно из ярчайших событий в жизни Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Мэр Москвы вспомнил, что новейшая история комплекса началась в 2013 году, когда Владимир Путин принял решение передать выставку в ведение правительства Москвы. На приглашение восстановить былую красоту ВДНХ откликнулись многие министерства России и правительства стран бывшего СССР и не только.

"За десять с лишним лет мы реализовали беспрецедентную программу возрождения главной выставки страны. Проведена реставрация 42 памятников истории и культуры — порядка 90% от общего числа объектов культурного наследия на территории ВДНХ", – отметил Собянин.

За это время на выставке появилось больше двух десятков новых точек притяжения. Среди них более 50 павильонов, прогулочная тропа "Лента Мебиуса" длиной 340 метров, сад "Пяти чувств", где растет около 130 видов растений, и 769-метровая канатная дорога "Воздушный трамвай".

После серьезной реставрации павильон № 1 "Центральный" превратился музейное пространство, где проходят самые разные выставки музеев России и не только.

Павильон № 67 "Карелия" стал одним из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственным, декорированным деревянными скульптурами. Сейчас там проходит выставка "За тридевять земель. Ожившие шедевры русской сказки живописи". На ней посетители смогут познакомиться с полотнами Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Ивана Билибина и многих других.

С декабря 2024 в павильоне № 59 "Зерно" открыт для посещения Музей героизма. Экспозиция рассказывает об исторических подвигах российских солдат и офицеров в зоне СВО и советских воинов времен Великой Отечественной войны, с некоторыми из которых посетители могут пообщаться лично.

Собянин отметил, что на этом история ВДНХ не заканчивается. В ближайшем будущем его также ждут перемены.

Центр национальных конных традиций обзаведется новым конноспортивным манежем площадью 7,8 тысячи квадратных метров. Там круглый год будут проходить спортивные мероприятия и международные чемпионаты.

В павильоне № 35 "Главтабак" возобновит работу клуб традиционной китайской чайной культуры. Желающие смогут познакомиться более чем с 200 видами чая и авторской коллекцией чайников из исинской глины, цзиндэчженьского и чаочжоуского фарфора.

Павильон № 8 "Юные натуралисты" порадует маленьких гостей новой фабрикой шоколадных открытий. Взрослые и дети узнают, как растет какао, как оно превращается в напитки и шоколад. Самые любопытные узнают, как работают настоящие шоколатье и как найти себя в этой профессии.

В павильоне № 6 "Химия" откроется Выставочно-торговый центр Республики Абхазия. На многофункциональной площадке будут проводиться различные выставки лекции и мастер-классы. Гости познакомятся с национальной кухней, танцами и традициями этой древней земли.

Кроме того, очень скоро вновь откроют свои двери ресторан "Золотой колос" и кафе "Лето".

Мэр столицы подчеркнул, что главным событием выставки станет открытие современного комплекса "ВДНХ ЭКСПО". Предполагается, что это будет флагманская конгрессно-выставочная площадка столицы, где будет проходить свыше 200 масштабных мероприятий ежегодно. В состав комплекса войдут знаменитый "Монреальский павильон" и павильон № 75, который в прошлом году был центром Международной выставки-форума "Россия".

Для любителей машин на ВДНХ состоится автомобильный фестиваль "ПроДвижение". Мероприятие пройдет 2 и 3 августа. На выставке можно будет увидеть около 50 машин разных марок и эпох от производителей со всего мира. Кроме того, событие порадует гостей выступлениями популярных артистов.