Мощнейшая за два месяца магнитная буря ожидается на Земле

Фото: 123RF/stockgiu

Мощнейшая за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 8 августа, передает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По данным ученых, прилет выброса массы к планете после солнечной вспышки класса M4.4, которая произошла 5 августа, приведет к гораздо более значительным геомагнитным эффектам, чем предполагалось ранее.

"Модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее", – говорится в сообщении.

Ожидается, что плазма достигнет Земли примерно в 07:00 по московскому времени 8 августа. Ухудшение геомагнитной обстановки может начаться уже в ночь на пятницу, поскольку Земля окажется в зоне влияния очередной крупной корональной дыры.

В это же время специалисты спрогнозировали повышение геомагнитного индекса Kp до 6, что соответствует умеренному уровню G2 и является максимальным значением с 13 июня, когда в последний раз наблюдалась буря такой силы.

Также 5 августа ученые зафиксировали на Солнце менее сильную вспышку. Ее уровень достиг значения M1.2, а сам всплеск располагался в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03).

До этого две вспышки произошли 3 и 4 августа. По словам ученых, первое явление стало результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался 1 августа.

