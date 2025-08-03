На Солнце произошла самая мощная вспышка за 1,5 месяца

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Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце и стала самой мощной на полтора месяца, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце 20 июня, тогда произошла вспышка уровня Х1.9, объяснил Богачев.

Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался 1 августа. При этом ученый добавил, что за трое суток было зафиксировано уже 36 вспышек, но до уровня М солнечная активность добралась впервые.

При этом Богачев добавил, что сейчас неизвестны возможные геомагнитные последствия на Земле. Поступившие данные не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону планеты. Однако место формирования вспышки располагается на линии Солнце–Земля, откуда воздействие происходит с наибольшей эффективностью.

Эксперт также подчеркнул, что в ближайшие сутки есть возможность формирования вспышки высшего балла Х.

Ранее ученые зафиксировали самое крупное слияние огромных черных дыр в космосе благодаря обсерваториям, которые расположена в американских городах Ханфорд и Ливингстон. Две черные дыры начали вращаться вокруг друг с друга с большой скоростью, а их слияние произвело черную дыру, масса которой больше массы Солнца в 225 раз.

