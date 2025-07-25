CNN: спутники на орбите Земли пострадают из-за столкновения астероида с Луной в 2032 году

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Спутники и другие аппараты на орбите Земли могут пострадать, если астероид 2024 YR4 столкнется с Луной в 2032 году. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на ученых Корнеллского университета штата Нью-Йорк.

По информации космического агентства NASA, вероятность столкновения тел в 2032 году оценивается в 4,3%. При этом инцидент станет самым крупным подобным явлением за последние 5 тысяч лет. В результате столкновения может произойти выброс до 100 тысяч тонн лунных пород и пыли.

"Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания", – рассказал ученый команды Пол Вигерт.

Специалисты пришли к выводу, что в будущем необходимо будет разработать меры по защите не только околоземного пространства, но и окололунного. После столкновения, отметил ученый, может произойти яркая вспышка, которая будет видна с Земли в течение нескольких секунд. Также на поверхности Луны образуется ударный кратер шириной около одного километра.

Ранее сообщалось, что астероид может упасть в районе Центральной Африки или Атлантического океана, что приведет к локальной катастрофе – большим волнам и даже цунами. Диаметр небесного тела составляет 53–67 метров, уточнили ученые NASA.