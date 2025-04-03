NASA повысило риск столкновения угрожавшего Земле астероида с Луной

Фото: 123RF/donfiore

Американское космическое агентство NASA сообщило о повышении вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с Луной 22 декабря 2032 года до 3,8%. Об этом сообщается на сайте агентства.

С помощью телескопа "Джеймс Уэбб" были уточнены размеры астероида – его диаметр составляет 53–67 метров. Наблюдения за объектом планируется продолжить в мае.

Ученые ранее сообщали, что небесное тело может упасть в районе Центральной Африки или Атлантического океана, что приведет к локальной катастрофе – большим волнам и даже цунами. Тем не менее более точные данные можно будет узнать лишь на рубеже 2028 и 2029 годов.



В это же время в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сомневаются, что при текущих данных можно точно рассчитать возможность столкновения.