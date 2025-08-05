Новая вспышка класса М произошла на Солнце

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Четвертая за август вспышка класса М произошла на Солнце, передает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Ученые уточнили, что всплеск уровня M1.2 удалось заметить 5 августа в 05:12 по московскому времени. Он располагался в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) и продолжался 30 минут.

Еще две вспышки были зафиксированы 3 и 4 августа. При этом первый случай стал самым мощным за последние полтора месяца (М2.9).

По словам специалистов, явление стало результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, который начался 1 августа. Эксперты добавили, что признаки влияния вспышек на магнитное поле Земли или на радиационные условия работы космических аппаратов пока отсутствуют.

