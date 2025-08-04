Вторая вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

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Ученые зарегистрировали новую вспышку предпоследнего класса мощности (М) на Солнце в понедельник, 4 августа. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что данный всплеск солнечной активности является самым сильным в июле – августе.

"Преувеличивать его масштаб пока тоже не стоит. На данный момент взрывы происходят только в одном компактном центре Солнца и являются ограниченными по силе", – говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили ученые, сейчас нет признаков влияния вспышек на магнитное поле планеты или на радиационные условия работы космических аппаратов.

Ранее на Солнце произошла самая мощная вспышка за 1,5 месяца. Ее уровень составил М2.9. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности. При этом за трое суток было зафиксировано 36 вспышек, но до уровня М солнечная активность добралась впервые.