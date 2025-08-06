Луна поменяет свой цвет во время затмения в сентябре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Луна станет красноватого оттенка во время полного затмения, которое произойдет в начале сентября. Об этом рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, передает ТАСС.

Луна 1,5 часа будет полностью скрыта в тени Земли. Прогнозируется, что максимальная фаза составит 1,368 и будет наблюдаться в 21:12 по московскому времени 7 сентября. Все фазы затмения увидят жители некоторых территорий Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.

При этом, как рассказала астроном, во время полнолуния 9 августа спутник Земли не изменит свою окраску.

Кроме того, жители столицы с 17 июля по 24 августа смогут наблюдать мощные метеоритные потоки Персеиды. Об этому Агентству "Москва" сообщила старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она подчеркнула, что с 9 по 15 августа наблюдается повышенная активность потоков, а их пик придется в ночь на 13 и 14 августа. В этот период невооруженным глазом можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

Эксперт рекомендовала смотреть в южную часть неба, так как там, по ее словам, ожидаются самые длинные метеоры. Специалист отметила, что это один из самых мощных потоков, которые видны в Северном полушарии.

"Когда Земля проходит сквозь шлейф этих пылевых частиц, они входят в атмосферу на скорости около 60 километров в секунду (больше 200 тысяч километров в час) и сгорают в ней, а мы видим множество метеоров, известных в просторечии как падающие звезды", – добавила Кравченко.

По прогнозам, метеоры можно будет увидеть и в городе. Но эксперт посоветовала уехать от крупных населенных пунктов на 10 километров и использовать красный фонарик, чтобы не нарушать адаптацию глаза к отсутствию света.

Кроме того, Кравченко заметила, что в ночь на 13 августа в небе рядом с Луной можно будет увидеть бледно-желтый Сатурн. Если воспользоваться биноклем, получится разглядеть его кольца и небольшие спутники. После 02:00 того же числа появится возможность увидеть сближение Венеры и Юпитера. При этом Венера будет в несколько раз ярче Юпитера.

Ученый дополнила, что наблюдениям может помешать убывающая Луна, чья поверхность будет освещена на 85%. Спутник Земли окажется видимым на протяжении всей ночи. Тем не менее, по словам Кравченко, каждую ночь в столице будет до пяти метеоров в час, которые не принадлежат ни к каким потокам.

Раннее сообщалось, что над Москвой взошла "Оленья Луна". Ночное светило приобрело оранжево-красный оттенок. Событие произошло в ночь на 12 июля.