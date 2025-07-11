Фото: телеграм-канал "Москва 24"

"Оленья" Луна взошла в небе над Москвой в ночь на пятницу, 11 июля. Так традиционно называют июльское полнолуние.

Название "Оленья" Луна пошло от индейцев Северной Америки. Как раз в это время самцы оленей сбрасывают старые рога и начинают отращивать новые.

Специалисты отмечают, что оранжевый и красноватый оттенок появляются у спутника благодаря тому, что свет, отраженный от него, проходит через плотные слои атмосферы Земли.

Наблюдать "Оленью" Луну рекомендуется после заката или перед рассветом. В этот период времени спутник поднимается или опускается над горизонтом, что создает особый визуальный эффект.

Ровно месяц назад, в ночь на 11 июня, над столицей взошла "Клубничная" Луна. Главной ее особенностью является ее низкое положение над горизонтом. Подобное явление происходит раз в 18 лет.