Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 16:30

Спорт

Новости мира: в Китае прошли первые соревнования роботов

Новости мира: в Китае прошли первые соревнования роботов

Россиянин Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев завоевал золото чемпионата Европы

Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы

Регистрация на легкоатлетическую эстафету по Садовому кольцу продлена до 4 мая

Россияне связали рост доходов с регулярными занятиями спортом

Мэр Москвы сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей

Хоккейное "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина после разгрома "Ак Барса"

Болельщики Динамо устроят крестный ход вокруг стадиона для поддержки команды

Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

В Китае прошли первые соревнования роботов. Машины продемонстрировали свои умения в баскетболе, футболе и легкой атлетике. Полумарафон в Пекине стал сенсационным. Механические бегуны вышли на старт вместе с людьми. Судя по кадрам, не все прошло гладко. Некоторые роботы разваливались на старте, а другим нужна была помощь. Все они были с сопровождающими.

В американском Нью-Джерси бушует лесной пожар, который может стать сильнейшим в истории штата за последние 20 лет. Около 3 тысяч жителей эвакуированы. Площадь возгорания составляет почти 5 тысяч гектаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Всему виной безответственность человека. Мужчина сжигал в округе деревянные палеты и не до конца потушил костер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествияпожарза рубежомвидеоРоман КарловЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика