Новости мира: в Китае прошли первые соревнования роботов

В Китае прошли первые соревнования роботов. Машины продемонстрировали свои умения в баскетболе, футболе и легкой атлетике. Полумарафон в Пекине стал сенсационным. Механические бегуны вышли на старт вместе с людьми. Судя по кадрам, не все прошло гладко. Некоторые роботы разваливались на старте, а другим нужна была помощь. Все они были с сопровождающими.

В американском Нью-Джерси бушует лесной пожар, который может стать сильнейшим в истории штата за последние 20 лет. Около 3 тысяч жителей эвакуированы. Площадь возгорания составляет почти 5 тысяч гектаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер. Всему виной безответственность человека. Мужчина сжигал в округе деревянные палеты и не до конца потушил костер.

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