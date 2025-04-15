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15 апреля, 11:15

Общество

Большинство россиян считают, что для счастья нужны деньги

Большинство россиян считают, что для счастья нужны деньги

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Аналитики выяснили, что подавляющему большинству россиян для ощущения счастья необходим стабильный доход. 43% опрошенных назвали комфортной сумму от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Каждый шестой заявил, что для счастья нужно от полумиллиона до миллиона.

8% достаточно от 100 до 200 тысяч рублей, а еще 4% уверены, что проживут счастливо и на 50 тысяч рублей в месяц или меньше. Только 8% участников опроса считают, что счастье не зависит от финансов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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