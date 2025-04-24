Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы

Российские самбисты завоевали шесть золотых и одну серебряную медали в первый день чемпионата Европы. Соревнования проходят на Кипре.

В боевом самбо первые места заняли Алдар Намсараев, Рустам Талдиев и Михаил Мохнаткин. В другой дисциплине на высшую ступень пьедестала поднялись Денис Калинин и Антон Коновалов. Среди женщин золото завоевала Дарья Кузьмина, серебро на счету Софии Емелюковой.

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