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24 апреля, 07:00

Спорт

Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы

Российские самбисты завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Европы

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Российские самбисты завоевали шесть золотых и одну серебряную медали в первый день чемпионата Европы. Соревнования проходят на Кипре.

В боевом самбо первые места заняли Алдар Намсараев, Рустам Талдиев и Михаил Мохнаткин. В другой дисциплине на высшую ступень пьедестала поднялись Денис Калинин и Антон Коновалов. Среди женщин золото завоевала Дарья Кузьмина, серебро на счету Софии Емелюковой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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