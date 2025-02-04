TMZ: сын Майкла Джордана арестован за хранение кокаина

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Сына шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Майкла Джордана, 34-летнего Маркуса, арестовали за вождение в нетрезвом виде и хранение кокаина, пишет TMZ.

Правоохранители доставили его в тюрьму округа Ориндж американского штата Калифорния, где ему также вменили сопротивление при аресте, сообщили журналисты.

Джордан-младший играл в баскетбол на уровне колледжа. С 2022 по 2024 год встречался с бывшей женой экс-одноклубника его отца по "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена – Ларсой Пиппен.

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Вместе с тем дочь американского поп-певца Майкла Джексона, 26-летняя актриса и певица Пэрис, призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков, но уже пять лет воздерживается от вредных привычек. По словам актрисы, она благодарна себе за отказ от зависимостей, что позволило ей писать музыку, наслаждаться жизнью с домашними животными, доверять другим людям, смеяться и улыбаться.