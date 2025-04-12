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12 апреля, 09:45

Спорт

Россиянка Ольга Хорошавцева стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 57 кг

Россиянка Ольга Хорошавцева стала чемпионкой Европы по борьбе в весе до 57 кг

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Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весе до 57 килограммов. В финальной схватке она победила соперницу из Турции. Для Хорошавцевой этот европейский чемпионский титул стал третьим в карьере. Другая россиянка, Наталья Малышева, взяла бронзу в категории до 52 килограммов. В бою за третье место со счетом 11:0 она поборола украинку Лилию Маланчук.

Тем временем футболисты московского "Спартака" проиграли махачкалинскому "Динамо" на домашнем стадионе. Уже к 16-й минуте встречи гости вели 2:0. Во втором тайме красно-белые сократили отставание до одного мяча, но сравнять счет так и не смогли. Таким образом, "Спартак", занимающий вторую строчку в таблице Чемпионата России, не смог приблизиться к лидирующему "Краснодару".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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