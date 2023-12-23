Песков высоко оценил новое шоу Навки "Вечера на хуторе"

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил новое ледовое шоу по мотивам произведений Николая Гоголя "Вечера на хуторе", которое организовала его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Об этом передает РИА Новости.

По его словам, с каждым годом ледовые шоу у Навки становятся все лучше и лучше.

"Я первый раз его увидел. Я никогда ничего заранее не смотрю. Прекрасное шоу", – отметил он.

По окончании представления пресс-секретарь президента РФ преподнес супруге большой букет цветов.

Ранее Навка сообщила, что Песков поучаствовал в постановке одного из номеров к ее новому ледовому шоу. Так, по ее словам, пресс-секретарь президента РФ подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы.

Премьера ледового шоу "Вечера на хуторе" прошла в Москве на арене "Мегаспорт". Шоу можно будет посмотреть еще до 7 января 2024 года.



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