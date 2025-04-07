Овечкин допустил, что может сыграть за "Динамо" в будущем

Хоккеист Александр Овечкин не исключил возможности сыграть в КХЛ за московский клуб "Динамо" после окончания контракта с "Вашингтон Кэпиталз". Об этом сообщил глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Тем временем на Патриарших прудах появилась инсталляция в виде гигантского хоккейного свитера хоккеиста. Кроме того, количество шайб, которые спортсмен забил в НХЛ, высветились на Останкинской башне.

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