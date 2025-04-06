В "Крылатском" начались матчи за Кубок Москвы по хоккею с мячом

Во Дворце спорта "Крылатское" начался турнир за Кубок Москвы по хоккею с мячом. Соревнование приурочено к 80-летию Великой Победы. На лед вышли сильнейшие столичные команды, а также ветераны и звезды отечественного хоккея с мячом.

Организаторы отмечают, что зрители могут увидеть динамичную игру с широким полем и зрелищными атаками. Турнир объединил спортсменов разных возрастов – от 18 до 57 лет. Соревнования продолжатся в ближайшие дни.

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