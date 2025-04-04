"Спортивные выходные" пройдут на Северном и Южном речных вокзалах 5 и 6 апреля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные" пройдут на Северном и Южном речных вокзалах столицы 5 и 6 апреля. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра, с начала года занятия на флагманских площадках проекта посетили уже более 4,3 тысячи человек.

"Круглый год здесь проходят различные мероприятия, фестивали и занятия проекта "Спортивные выходные". Бесплатные тренировки посетили уже более 4,3 тысячи человек", – сказал Ликсутов.

Тренировки по различным дисциплинам проводятся под руководством профессиональных тренеров. Москвичи могут посетить занятия йогой. Тем, кто хочет восстановить эластичность мышц и наладить кровообращение, подойдет растяжка.

Кроме того, для желающих проводятся танцевальные тренировки. Например, фитрок сочетает в себе упражнения и танцевальные движения с барабанными палочками, а зумба-тонинг объединяет элементы хип-хопа, аэробики, хореографии и фитнеса.

В субботу, 5 апреля, на Северном речном вокзале пройдут занятие по растяжке и танцевальная тренировка. Там же в воскресенье, 6 апреля, можно будет посетить йогу.

На Южном речном вокзале 5 апреля проведут йогу, зумбу-тонинг и фитрок, желающие смогут посетить растяжку и танцевальную тренировку. На следующий день запланированы растяжка, зумба-тонинг и фитрок, а также йога и танцевальная тренировка.

Для участия нужно выбрать интересующую площадку и дисциплину, пройти предварительную регистрацию на сайте проекта или в центрах госуслуг "Мои документы".

Ранее проект "Спортивные выходные" дополнили онлайн-тренировками с участием звезд и профессиональных тренеров. Каждую дисциплину открывает занятие с одним из популярных артистов. Танцевальные тренировки с москвичами будет проводить Полина Гагарина, занятия йогой – Алсу, фитроком – ST, а медитацией – Ассоль.