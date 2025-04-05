Овечкин заявил, что не давил на самого себя, чтобы побить рекорд Гретцки

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Хоккеист Александр Овечкин не оказывал на самого себя психологического давления, стремясь побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Российский форвард клуба "Вашингтон" заявил об этом в ходе пресс-конференции.

"Каждый момент, с первого дня в тренировочном лагере мы гонимся за великим моментом в хоккее. Я не оказывал на самого себя большого давления. Я наслаждался этим моментом. И я все еще им наслаждаюсь. Это такой замечательный момент для хоккея!" – приводит его слова ТАСС.

Однако хоккеист признался, что думал о результатах своей работы и размышлял, как добиться повторения рекорда, но всегда приходил к выводу о необходимости "выкладываться на полную". Также, по словам спортсмена, повторение достижения Гретцки заставило его почувствовать в том числе облегчение.

Овечкин подчеркнул, что повторение спортивного рекорда стало невероятной возможностью.

Российскому нападающему удалось, как и легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, забить в рамках регулярных чемпионатов НХЛ 894 шайбы. Сделать это он смог во время домашнего матча против "Чикаго Блэкхокс" 5 апреля.

Позже Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".

