Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о своем таланте в математике

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что в 5-м классе учительница утверждала, что спортсменка обладает математическим складом ума и могла бы стать великим ученым.

При этом ее мама неоднократно задумывалась о том, чтобы забрать дочь из спорта. Однажды хореограф Людмила Буткова ответила на это, что прочитать книгу Навка сможет и в 20, и в 30 лет, а олимпийской чемпионкой в 30 лет она не станет никогда.

Большое интервью с Татьяной Навкой выйдет в понедельник, 7 апреля, в эфире телеканала Москва 24.