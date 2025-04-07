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07 апреля, 12:45

Спорт

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о своем таланте в математике

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о своем таланте в математике

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что в 5-м классе учительница утверждала, что спортсменка обладает математическим складом ума и могла бы стать великим ученым.

При этом ее мама неоднократно задумывалась о том, чтобы забрать дочь из спорта. Однажды хореограф Людмила Буткова ответила на это, что прочитать книгу Навка сможет и в 20, и в 30 лет, а олимпийской чемпионкой в 30 лет она не станет никогда.

Большое интервью с Татьяной Навкой выйдет в понедельник, 7 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

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