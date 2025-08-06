Фестиваль "Моспитомец" пройдет на Тверском бульваре 15–17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Тверском бульваре с 15 по 17 августа пройдет фестиваль "Моспитомец" в рамках летнего клуба "Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На площадке проекта "Лето в Москве" можно будет встретиться с 90 кошками и собаками, а также оставить корм для приютов в корзине добра. Мероприятие проведут совместно с департаментом торговли и услуг и комплексом городского хозяйства.

Гости смогут познакомиться с животными из 10 столичных приютов и получить советы по уходу за животными. Понравившегося питомца можно будет забрать домой после собеседования, семьи получат "Набор молодых хозяев".

Кроме того, на время фестиваля будет работать мобильная ветеринарная станция специалистов комитета ветеринарии с комплексом услуг. Также тематические занятия и соревнования по аджилити подготовила и кинологическая площадка.

В лектории проведут уроки по уходу за животными, консультации зоопсихологов и мастер-классы, расскажут о цифровых сервисах для владельцев животных. Специалисты поделятся советами о комфортной жизни с питомцем в столице. Свои рекомендации дадут ветеринарные врачи и зооэксперты.

Также на занятиях хозяева сделают адресники с гравировкой, модные обвесы для ошейников или займутся декорированием шоперов в технике эбру. На площадке будет работать фотобудка, а в ротонде откроется экспресс-груминг.

Помимо этого, под открытым небом появится маркет, где можно будет приобрести одежду и аксессуары для питомцев. Будет представлен большой ассортимент косметики для животных.

Бренды – резиденты летнего клуба "Москва" подготовили программу для посетителей. За символическое пожертвование приютам гостям предложат подарки, возможность создать стикеры на телефон с фотографиями животных и флеш-макияж.

Как ранее рассказывал Сергей Собянин, добрые выходные пройдут в городе 16 и 17 августа в рамках "Лета в Москве". Мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню бездомных животных.

Оно пройдет в сквере вдоль Олонецкого проезда. Для гостей организуют мастер-классы, квест с подарками и благотворительный тест "Перекресток решений".