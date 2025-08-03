Собянин: добрые выходные пройдут в Москве 16 и 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Добрые выходные пройдут в Москве 16 и 17 августа в рамках проекта "Лето в Москве", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр отметил, что мероприятие будет приурочено ко Всемирному дню бездомных животных. Оно пройдет в сквере вдоль Олонецкого проезда, уточнил глава города.



"Там можно будет познакомиться с животными из московских приютов и при желании забрать пушистого друга. Тем, кто пока не готов завести питомца, предложат поддержать нуждающихся с помощью сервиса на mos.ru или приобрести товары ручной работы на благотворительной ярмарке", – поделился градоначальник.



Помимо этого, на добрых выходных для гостей организуют мастер-классы, квест с подарками и благотворительный тест "Перекресток решений".

Также 16 августа в Москве пройдет благотворительный забег "Беги за другом", в котором примут участие сотни взрослых, детей и собак. Все собранные средства будут направлены на помощь собакам и кошкам из приютов организатора забега, фонда "Ника". Принять участие можно будет как офлайн в парке "Кузьминки", так и онлайн, пробежав дистанцию в любой точке мира.

Организаторы подготовили классические маршруты на 2 и 5 км, особенный забег на 2 км с собакой, плюс детские старты на 1 км и 500 м. Кроме того, в этот день состоится выставка-пристройство: 100 животных из приютов будут искать дом.

