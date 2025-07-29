Депутат Свинцов: "ГосVPN" даст возможность заходить в запрещенные соцсети

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Государственный VPN даст возможность заходить в запрещенные социальные сети, рассказал Москве 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Сам VPN как инструмент в России не запрещен. <...> Если будут сертифицированные со стороны Минцифры или Роскомнадзора VPN-сервисы, граждане смогут получить действительно полезную информацию из иностранных источников", – сказал депутат.

Парламентарий заметил, что национальный VPN сможет облегчить процесс поиска легальных сервисов. Также, по его словам, с помощью такого приложения россияне смогут обезопасить себя от запрещенного контента.

Депутат отметил, что "ГосVPN" можно реализовать в качестве платного самоокупаемого бизнеса, а не проекта, создаваемого в убыток государству.

Говоря о возможности перехода через такой сервис в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и другие запрещенные соцсети, Свинцов напомнил, что VPN можно настраивать как угодно.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Если государство примет решение, что VPN-сервис будет блокировать только запрещенный контент, который входит в список Минюста, то тогда можно будет заходить в эти соцсети. Если же Минцифры или Роскомнадзор внесут запрещенные соцсети в этот список, то использование приложения ограничат.

При этом, по его словам, ведомства могут блокировать не всю соцсеть, а определенные страницы, содержащие запрещенный контент.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выступил с предложением создать государственный VPN для того, чтобы граждане имели доступ к разрешенному контенту, который представлен на зарубежных ресурсах, "отвернувшихся" от россиян.

"ГосVPN", по словам Клименко, мог бы блокировать запрещенный контент и в то же время обеспечивать россиянам доступ к разрешенной информации.

Совет Федерации недавно одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП России.

Таким образом, за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы о VPN для физлиц предусмотрено административное наказание в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

Однако в Минцифры пояснили, что правоохранителям нужно будет доказать умышленность поиска экстремистских материалов в интернете, а также подтвердить информированность пользователя о том, что материалы носят экстремистский характер и включены в реестр.