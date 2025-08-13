Форма поиска по сайту

13 августа, 16:30

Технологии

В России частично ограничили звонки через WhatsApp и Telegram

В России частично ограничили звонки через WhatsApp и Telegram

В России в последние дни наблюдаются частичные перебои с голосовой связью в популярных мессенджерах, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) и Telegram. Роскомнадзор сообщил, что ограничения на звонки вводятся для борьбы с преступностью. По данным МВД, с января по май 2025 года через мессенджеры было совершено более 76 тысяч преступлений.

Ранее появлялась информация, что мобильные операторы предлагали правительству ограничить голосовые звонки через мессенджеры, так как снижается объем обычного голосового трафика. По данным Минцифры, исходящий мобильный трафик в стране уменьшился с 432 миллиардов минут в 2022 году до 380 миллиардов минут в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

