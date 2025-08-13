Открытое горение ликвидировано в административном здании в Щелкове

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. К тушению огня привлекли 25 специалистов и 6 единиц техники. Из здания эвакуировали шесть человек, информации о возможных пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС ранее спасли человека из пожара, произошедшего в квартире на улице Бехтерева в Москве. В жилом помещении на 9-м этаже многоэтажного дома горели личные вещи и мебель. Операция по спасению была проведена во время тушения.

Еще один пожар случился в ТиНАО, где загорелись два частных дома и отдельно стоящий гараж. В скором времени пожарно-спасательные подразделения потушили огонь. Информации о пострадавших не поступало.