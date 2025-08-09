Приставы добились компенсации в 3 млн рублей для пострадавшей от пожара женщины в Москве

Фото: 123RF/armmypicca

Столичные судебные приставы добились компенсации свыше 3 миллионов рублей для пострадавшей от пожара женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Москве.

В ведомстве отметили, что квартира, принадлежавшая женщине, пострадала от пожара. В ходе следствия было установлено, что возгорание произошло по вине ее соседки. После чего пострадавшая обратилась в суд с иском к виновнице пожара.

Суд обязал ответчицу возместить ущерб женщине на сумму свыше 3,1 миллиона рублей. После чего в отдел судебных приставов в Москве поступил исполнительный документ. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, однако виновница пожара не оплатила задолженность в добровольный срок.

Через некоторое время неплательщица была принудительно доставлена в отдел судебных приставов, где сотрудник ведомства отобрал у нее объяснение, в котором она пояснила, что не имеет денег для выплат пострадавшей, а какое-либо имущество у нее отсутствует.

Вскоре выяснилось, что у женщины в собственности находится земельный участок. В целях применения мер принудительного исполнения решения суда, сотрудник ФССП наложил запрет на совершение регистрационных действий, после чего направил в суд заявление об обращении взыскания на земельный участок.

Данная мера подействовала и женщина оперативно выплатила задолженность пострадавшей.

