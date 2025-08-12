Новости регионов: в Ставропольском крае вспыхнул крупный природный пожар

В Ставропольском крае загорелся лес на площади 50 гектаров. Всего в регионе огнем поражено 650 тысяч квадратных метров. Горят деревья, кустарники и сухая трава. На месте работают восемь пожарных расчетов, сотрудники водоканала и лесхоза. О погибших и пострадавших не сообщается.



В городе Стрежевом на севере Томской области загорелась кабельная эстакада, из-за чего частично отключили электричество и воду. Временно приостановили работу муниципальные учреждения и детские дома. Ведутся ремонтные работы.

Местные рыбаки поймали кита в Охотском моря. Они перерезали стропу и отпустили животное.

