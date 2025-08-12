Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Ставропольском крае вспыхнул крупный природный пожар

Новости регионов: в Ставропольском крае вспыхнул крупный природный пожар

Двухлетняя девочка чуть не выпала из окна жилого дома в Кожухове

В доме на улице Бехтерева в столице произошел пожар

Двухлетнюю девочку спасли с карниза 12-го этажа в Кожухове

Новости мира: лесные пожары в Черногории дошли до туристических зон

Новости регионов: электричество частично отключилось на севере Томской области

Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих

Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

ФСБ показала видео с пенсионерками, которые планировали убить российских военных

"Московский патруль": теракт в жилом комплексе "Алые паруса" совершил смертник

В Ставропольском крае загорелся лес на площади 50 гектаров. Всего в регионе огнем поражено 650 тысяч квадратных метров. Горят деревья, кустарники и сухая трава. На месте работают восемь пожарных расчетов, сотрудники водоканала и лесхоза. О погибших и пострадавших не сообщается.

В городе Стрежевом на севере Томской области загорелась кабельная эстакада, из-за чего частично отключили электричество и воду. Временно приостановили работу муниципальные учреждения и детские дома. Ведутся ремонтные работы.

Местные рыбаки поймали кита в Охотском моря. Они перерезали стропу и отпустили животное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика