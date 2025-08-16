Семьи погибших при ЧП на заводе под Рязанью получат по 1,56 млн рублей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших в результате взрыва на предприятии в Шиловском районе по 1 567 500 рублей, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

Пострадавшие получат от 313 500 до 627 000 рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью. Также материальную помощь выплатят жителям поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за ЧП. Ее размер составит 15 675 рублей на первоочередные нужды. В данный момент последствия взрыва в населенном пункте устраняют ремонтные бригады, указал Малков.

Он уточнил, что для получения выплат гражданам необходимо обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в поселке Лесной, в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства, а также на портал "Госуслуги".

Помимо этого, областной фонд соцразвития открыл специальный счет для сбора средств пострадавшим из-за трагедии. Сбор денег открыт на сайте организации.

"Уже перечислил часть своей зарплаты. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья", – добавил губернатор.

В пятницу, 15 августа, на заводе "Эластик" взорвался порох, из-за чего полностью разрушилось здание. Причиной детонации могло стать нарушение техники безопасности.

В результате инцидента погибли 11 человек, еще 130 пострадали, 29 из них госпитализированы. Состояние четверых оценивается как крайне тяжелое, семи – тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Понедельник, 18 августа, объявлен в регионе днем траура.