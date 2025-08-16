Минздрав РФ: состояние 4 пострадавших при ЧП под Рязанью крайне тяжелое

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Состояние четверых пострадавших при ЧП на заводе в Рязанской области оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за их жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Еще семь человек находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

"16 пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани", – рассказал Кузнецов.

По его словам, к ликвидации последствий привлекли 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, Москвы, а также специалистов из федеральных учреждений. Оказание помощи раненым держит на личном контроле глава Минздрава Михаил Мурашко.

Накануне на заводе "Эластик" сдетонировал порох. Во время взрыва полностью разрушилось здание. Причиной инцидента могло стать нарушение техники безопасности.

Погибли 11 человек, еще 130 пострадали, 29 из них госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днем траура. Как уточнил глава региона Павел Малков, на всей территории области будут приспущены флаги, а также отменены развлекательные мероприятия.