Два человека спасены из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Рязанской области"

Двух человек спасли из-под завалов в Рязанской области после ЧП на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, поисково-спасательные работы будут проводиться круглосуточно. Устанавливаются световые башни, на отдельных участках проводится проливка конструкций.

На данный момент известно о 117 пострадавших, из них 5 человек погибли. На месте работают порядка 350 специалистов и более 80 единиц техники.

На заводе "Эластик" в Рязанской области 15 августа взорвался порох. По предварительной информации, во время детонации полностью разрушилось здание. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

Как сообщал губернатор региона Павел Малков, пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. Кроме того, МЧС России направило дополнительную группировку из 100 человек на ликвидацию последствий ЧП.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

