Траур объявлен в Рязанской области после ЧП на предприятии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Рязанской области понедельник, 18 августа, объявлен днем траура после ЧП на предприятии в Шиловском районе, заявил глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"На всей территории области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия", – рассказал губернатор.

Малков принес соболезнования близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Обязательно окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим", – подчеркнул глава региона.

В пятницу, 15 августа, на заводе "Эластик" взорвался порох. Во время детонации полностью разрушилось здание. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек. Еще 130 человек пострадали, 29 из них были госпитализированы.

МЧС России направило дополнительную группировку из 100 человек на ликвидацию последствий ЧП.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.