Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло 11 человек
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число погибших в результате взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области увеличилось до 11 человек, передает региональный оперативный штаб.
"Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", – говорится в сообщении.
В оперштабе также подчеркнули, что поисково-спасательные работы на месте ЧП у поселка Лесной Шиловского района все еще продолжаются.
В пятницу, 15 августа, на заводе "Эластик" взорвался порох. Предварительно, во время детонации полностью разрушилось здание. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.
Пострадавшим уже оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. МЧС России направило дополнительную группировку из 100 человек на ликвидацию последствий ЧП.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
