16 августа, 08:33

Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Рязанской области достигло 11 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число погибших в результате взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области увеличилось до 11 человек, передает региональный оперативный штаб.

"Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", – говорится в сообщении.

В оперштабе также подчеркнули, что поисково-спасательные работы на месте ЧП у поселка Лесной Шиловского района все еще продолжаются.

В пятницу, 15 августа, на заводе "Эластик" взорвался порох. Предварительно, во время детонации полностью разрушилось здание. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности.

Пострадавшим уже оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая. МЧС России направило дополнительную группировку из 100 человек на ликвидацию последствий ЧП.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

