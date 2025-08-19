Блогеру Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремизма

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогеру Никите Ефремову предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

Ефремов проходит по уголовному делу, предусмотренному одноименной статьей 282.3 УК РФ, уточнили в ведомстве.

В рамках расследования правоохранители выяснили, что с сентября 2021 года по февраль 2022-го блогер, находясь на территории Москвы и Подмосковья, переводил деньги организации, деятельность которой была запрещена на территории России из-за ее экстремистского характера.

К настоящему моменту с Ефремовым были проведены следственные действия, после которых и было предъявлено обвинение. По результатам суд запретил ему определенные действия. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в СК.

Ранее СМИ писали, что Ефремова задержали аэропорту Шереметьево по пути из Турции. Сообщалось, что он финансировал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) (признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). Блогеру может грозить до 8 лет лишения свободы.

В конце января текущего года Ефремов, известный как звездный продавец кроссовок, лишился части бизнеса. СМИ писали, что он больше не имеет отношения к магазину в Санкт-Петербурге, который создавал вместе с партнером Михаилом Литвиным.

Тогда причиной стал скандал и обвинения в продаже поддельной обуви. Однако экспертиза данного факта не подтвердила.