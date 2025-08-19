Форма поиска по сайту

19 августа, 11:18

Шоу-бизнес

Суд избрал меру пресечения блогеру Никите Ефремову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Избрана мера пресечения блогеру и основателю бренда Nikita Efremov Никите Ефремову по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Останкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о запрете определенных действий. При этом не уточняется, что конкретно стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Телеграм-канал Mash раннее сообщал, что Ефремова задержали аэропорту Шереметьево по пути из Турции. По некоторой информации, он финансировал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) (признан иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России). Блогеру грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге был задержан отец российского политика Леонида Волкова (признан иноагентом в России, включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) по подозрению в финансировании ФБК. Мужчине также грозило до 8 лет лишения свободы.

