Суд в Москве приговорил автоблогера Wengallbi к 3 годам колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автоблогер Wengallbi (настоящее имя – Ахмед Алиасхабов) приговорен к 3 годам колонии за попытку дать взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику ДПС. Решение вынес Дорогомиловский суд Москвы, сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Алиасхабова признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Помимо срока, ему также назначили штраф на сумму 1 миллион рублей. Свою вину блогер признал.

Зимой 2025 года сотрудник ДПС на Кутузовском проспекте остановил автоблогера за вождение в нетрезвом состоянии.

Находясь в служебной машине, мужчина пытался дать взятку за несоставление административного протокола по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". Тем не менее инспектор пресек действия водителя, после чего блогера задержали и завели на него уголовное дело.