В Москве водитель пытался дать взятку инспектору ДПС в размере 665 тысяч рублей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Мужчина подозревается в покушении на дачу взятки инспектору ДПС в размере 665 тысяч рублей на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 24 марта. Как заявили в ведомстве, водитель ехал на микроавтобусе со спецсигналами по улице Новолучанской и был остановлен сотрудниками ДПС. Во время проверки документов выяснилось, что разрешение на применение спецсигналов является поддельным.

Мужчина пытался дать взятку инспектору, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении. Однако его действия были пресечены.

В результате водителя задержали. На него завели дело по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу. Мужчину уже доставили в подразделение столичного СК, где он будет допрошен.

Следователи проводят мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который пытался дать сотруднику ДПС взятку в размере 1 миллиона рублей. По версии следствия, водитель попытался передать инспектору деньги за несоставление протокола об административном правонарушении.

Также мужчина хотел, чтобы полицейский не стал документировать факт хранения им наркотических средств. Инспектор от предложения отказался. Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу.

