Мужчина задержан в Москве за попытку дать взятку в 1 млн рублей инспектору ДПС

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали мужчину, который пытался дать сотруднику ДПС взятку в размере одного миллиона рублей, заявили в телеграм-канале столичного СК.

Следствие намерено ходатайствовать перед Хорошёвский районным судом столицы об аресте злоумышленника. Ему предъявили обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу.

По данным Следственного комитета, это произошло 20 ноября в салоне служебного автомобиля Госавтоинспекции. Обвиняемый попытался передать сотруднику ДПС денежную сумму за несоставление протокола об административном правонарушении. Также он хотел, чтобы за эти деньги полицейский не стал документировать факт хранения им наркотических средств.

Инспектор от предложения отказался, пресек противоправные действия, после чего злоумышленника задержали. С фигурантом проводятся следственные действия.

Ранее экс-замначальника инспекции ФНС Елена Ишханова была осуждена за взятки. Суд признал ее виновной и назначил ей 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако ей отсрочили реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.